澳洲當局今天表示，警方在接獲美國聯邦調查局（FBI）的情報後，逮捕了19名涉嫌在網路上散布兒童受虐內容的男子，並拯救了13名孩童免遭進一步傷害。

警方表示，自2021年兩名調查美國兒童受虐案的FBI探員在佛羅里達州遇害後，澳洲去年便著手展開相關調查。

澳洲聯邦警署（Australian Federal Police）警監施奈德（Helen Schneider）在記者會中表示，FBI後來向澳洲警方通報，在澳洲有個點對點（peer-to-peer，即P2P）分散式網絡成員，涉嫌在「暗網」上分享兒童受虐內容。

施奈德說：「這種人躲過偵測的時間愈久，虐待行為的循環時間就愈長。這是一個複雜的網絡。」

落網犯嫌年齡介於32歲至81歲之間，他們散布兒童受虐內容的圖像和影音、在訊息平台上聊天，據稱是利用加密技術以避免被發現。

路透社報導，目前有兩名澳洲罪犯已被判入獄，其他人正在接受審判。相關的FBI調查案已導致79人被捕。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1120808