在疫情期間成為遠距工作代名詞的視訊通訊公司Zoom，如今也要求員工重新回到辦公室上班。

該公司表示，他們相信「混合工作模式」是最有效率的，居住在離辦公室80公里範圍內的人，應該每週進公司上班兩天。

這是大型企業取消彈性工作政策的最新一例。

亞馬遜（Amazon）和迪士尼（Disney）等公司也減少遠距工作。

根據史丹佛大學（Stanford University）和其他大學的研究人員從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來每月一次的調查，美國7月約有12%員工完全處於遠距辦公的狀態，另有29%的員工採混合工作模式。Zoom的總部就設在美國。

史丹佛團隊先前的研究發現，遠距工作在英語系國家較為普遍，在亞洲、歐洲則少了很多。

在疫情爆發前，美國在家工作天數占比僅5%左右。

Zoom曾一度表示，員工將能無限期遠距工作。

這家科技公司表示，新政策將於8、9月推出，但具體實施的時間因國家而易。

該公司表示會繼續「聘用最優秀的人才，不論他們身在何處」。今年1月底，該公司有約8400名員工，其中一半以上的人身在美國。

Zoom說：「我們將繼續利用整個Zoom的平台，來讓員工與四散各地的團隊成員保持聯繫，及維持高效率的工作品質。」

根據華爾街日報（The Wall Street Journal）2022年9月的報導，當時Zoom只有約1%的員工會「固定出現在辦公室」，75%的人遠距居家辦公，其他的人則是用混合工作模式。（譯者：李晉緯/核稿：楊昭彥）1120808