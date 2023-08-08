台中靜宜大學20歲林姓女大生今年3月為愛飛到緬甸，與從事詐騙集團的男友會面，如今4個月過去，近日有知情人士透露，林女在詐騙組織已當上人事主管，薪水6萬起跳，但這說法被反詐騙組織成員Sammy打臉「這不是真的」，他表示林女的男友才是人事主管，還說林女是想回台灣的。

據《三立新聞網》報導，知情人表示，林姓女大生因忠誠度高，詐騙集團對她非常信任，給她人事行政主管職務，讓她掌握重要的人事資料，負責調派工作給他人，在組織中是非常重要的工作，月薪加上加給是6萬起跳，知情人士提及，在詐騙組織裡承擔愈多責任，未來想脫身回台灣並非容易的事。

但反詐騙組織成員Sammy今在PTT八卦版打臉說「應該不是真的」，林姓女大生在緬甸並非人事主管，該職務是她男友的工作，還說林女是想回台灣的，只是要男友肯一起回台、再者不花錢能走的機會過了。

Sammy直言，緬甸北部不是什麼正常地方，幫派分子自願過去都走不掉，更別提一般人，且緬甸北部多數的公司主管都很瘋，人莫名其妙就沒了。

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