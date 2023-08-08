因應夏季氣溫攀升，勞動部除了啟動「戶外作業熱危害高風險事業單位專案檢查」外，近日更函文把高溫熱危害納入承攬管理及危害告知等，一旦原事業單位未善盡義務，將直接開罰3萬元至15萬元罰鍰，一旦發生職業病還能對事業單位開罰最高30萬元罰鍰。

近來高溫頻傳，氣象局多次發布「高溫資訊」，以今年7月來看，台北平均溫度達30.4度、基隆達30.2度、新竹達30.1度、淡水也有30度，皆超過氣候月平均。

勞動部啟動專案勞檢至今已查察70廠次，初查有10餘場未有如遮陽設施、熱危害應變處理機制、未提供飲及及勞工熱疾病預防教育等，複查後仍有5場違法，共開罰24萬元、且皆是營造業新建工程。

勞動部職業安全衛生署組長張國明表示，對高氣溫戶外作業勞工，職業安全衛生設施規則明定雇主應採取危害預防措施，近年來均已納入夏季重點檢查項目，今年特別規劃專案檢查計畫，選列高風險營造工地或從事戶外維修作業等高風險事業單位為重點檢查對象，若有違規事項，將在2周內實施複查，以有效督促業者防災，專案執行迄今，已有事業單位未於期限內改善而受罰。

張國明提及，為有利雇主因應熱危害，職安署也提供「一般行業高氣溫戶外作業熱危害預防手冊」、「營造業高氣溫戶外作業熱危害預防手冊」。