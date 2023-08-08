今天8月8日是一年一度的父親節，臺中市政府警察局局長室也在臉書粉專貼出一對警察父女的照片，而主角正是第一警分局的警備隊長賀雲生，女兒則是警專一年級的學生，剛好與父親在同個分局派出所實習，兩人高顏值的合照一公開，引來不少網友歪樓瘋喊「岳父大人」。

台中市警局第一分局警備隊長賀雲生，與投入的警界實習的女兒服務於同單位。適逢父親節她的女兒也以自己的視角在臉書粉專「TCPB 局長室」貼文寫下：「小時候，我總是看著父親離家的背影，那是我見過最厚實的肩膀，扛起了我們家及許多人的家，懵懂無知的我，不明白為何父親總是不在身旁，直到我考上了警專，來到父親服務的單位實習，才明白父親的重擔及偉大！謝謝你，我的父親！我的超人」。

貼文曝光後引發熱議，而賀雲生女兒的甜美長相，更讓不少網友歪樓瘋喊「岳父大人」，「岳父父親節快樂」、「先叫聲岳父好」、「美女兒，善心好局長（警備隊長）的福報。羨煞好多人想叫一聲岳父大人」、「岳…不對 ，我已經有老婆了」。