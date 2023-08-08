【全程字幕】陳揆暗諷「有些縣未超前部署」 南投縣長許淑華不忍回嗆了@ChinaTimes

風災重創南投、高雄等縣市，行政院長陳建仁昨（7）日誇讚高雄市長陳其邁防災超前部署，並表示「有些縣就不是這樣，沒有辦法超前部署」，此暗酸南投的言論惹議。對此，臉書粉專「政客爽」則舉2016年台南發生地震，時任行政院長張善政赴台南16次，並誇獎時任台南市長賴清德一事對比，直言「蔡政府有夠爛」。

陳建仁7日出席活動時盛讚陳其邁防災超前部署，「但有些縣就不是這樣」，儘管並未明講是哪裡，但從台14線中斷、不得不派直升機救災及空投物資等關鍵字，外界認為是在暗指南投。

對此，政客爽今在臉書指出，2016年台南發生地震，張善政前後赴台南16次，並曾向媒體表示，賴清德與救難團隊2天來不眠不休，要賴好好照顧身體，因為接下來還有很久時間。張善政當時表示，知道救難弟兄非常辛苦，因此特別前往致贈加菜金，到救災現場絕非干涉或妨礙救災，純粹表達謝意與敬意，讓救難弟兄有充分的營養與體力，將救難工作做到最後1秒鐘。

與張善政言行相比，政客爽認為，陳建仁酸了4次南投，卻沒去1次，還大捧陳其邁執政的高雄「高瞻遠矚」。政客爽痛斥，這是一個民主跟進步的國家嗎？連高瞻遠矚這麼噁心的話都能說出口。

政客爽感嘆表示，在天災的當下，應像張善政當時一樣團結整個國家、不分藍綠，沒有謾罵只有救災。政客爽也直言，這樣看來只覺得「蔡政府有夠爛」。