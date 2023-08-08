《全明星辯論會》播出後話題不斷，像是黃豪平怒嗆陳芳語是「糟糕的隊長」，讓她當眾落淚，脫口秀演員賀瓏舉出「辛龍要不要救劉真」的例子挨轟，如今更遭網友質疑節目橋段「都是演的」，對此，曾參加該節目的藝人蘿莉塔，稍早不僅發文反擊酸民，更忍不住嘲諷：「好希望整個節目都是set的，這樣我們就不用這麼累了」。

對於《全明星辯論會》遭網友質疑造假，蘿莉塔表示要是整個節目都是set的，就會有編劇幫大家寫好稿子，辯手們就不需要為了內容頻頻開會，甚至跟組員們多次來回討論，導致到凌晨時還在寫稿，接著指出一個人答辯雖只有三分鐘，但光3分鐘初稿可能就要花費3天時間去寫，如果和組員有撞到內容，還需要進行協調，甚至到開錄前還在進行修改。

對於被網友質疑：「為什麼要帶手卡和本本」，蘿莉塔除了強調正式辯論本來就能帶稿之外，2、3棒選手為了反擊對手，必須邊聽邊記下對方說的話，尤其是第3棒選手，不僅要記牢對手發言內容，還要補充自己隊上漏掉的重點，倘若節目有人寫好腳本跟稿子，以上狀況便都不會發生，所有人只要乖乖背好稿就行。

蘿莉塔接著不忘反諷網友：「你們以為德哥每次在那邊好像寫很多東西？其實他都在玩數獨好嗎～以為評審用手機上網查資料？才不是，都是真的在滑手機而已啦～有人還因為追劇笑太大聲，製作人只好中斷錄影，請那位評審演得認真點」，甚至還指出「觀眾也都是臨演公司發來的，有的時候為了節省成本，還會直接擺假人在座位上」。

對此，網友紛紛留言：「中肯到不行！最後一段快笑死」、「你真的是嗆辣紅椒蘿莉塔好好笑」、「玩數獨吃素雞，莉塔好好笑」。