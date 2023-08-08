為兼顧現代人娛樂、工作和生活需求，LG今年首度引進LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器到台灣，讓全系列商品更完整，提供消費者更多元的選擇。不需要過多線材，就能體驗一機多工的便利以及完整串流服務。

LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器，以高畫質呈現清晰的影像與標準色彩，且支援 HDR10，能夠平衡更高的對比度、傳遞更真實的影像，再搭配內建兩個10W立體聲喇叭，無論是追劇、觀賞電影或是球賽，都能創造沈浸式體驗。搭載webOS22，讓使用者僅需連上網路並透過遙控器，就能享受各種串流娛樂，包含Netflix、Disney+、Youtube、Prime Video等，也能使用雲端遊戲服務等應用程式。

LG今年首度引進LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器至台灣，提供消費者更多元的選擇。建議售價1萬5900元。（LG提供／古明弘台北傳真）

這款全新的智慧型顯示器也支援無線連接功能，可使用AirPlay2 或螢幕共享將內容從其他裝置共享到顯示器上，以及透過藍牙配對，享受豐富的音效，內建 Wi-Fi 也讓上網變得更加輕鬆，確保與其他裝置連接時瀏覽畫面更順暢。

43吋的大螢幕讓使用者可以同時管理多個商務應用程式，包含文件編輯與視訊會議 ，在家與客戶或同事溝通時更有效率。同時支援遠端桌面功能，讓使用者能連結至遠處的桌上型電腦，存取其桌面及開啟、編輯檔案，如同坐在辦公室的電腦前，零時差零距離工作順暢同步。

LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器的LG ThinQ Home Dashboard，可以同時連接並遠控所有LG 智慧家電。（LG提供／古明弘台北傳真）

除了娛樂和工作，LG 43” 4K UHD IPS 智慧型顯示器也能融入居家生活中，其LG ThinQ Home Dashboard，可以同時連接並遠控LG 智慧家電，不但能使用智慧滑鼠遙控器查看家電狀態，也可以透過遠端語音控制輕鬆操控所有家電，無論是在追劇時邊調整空調溫度，或是在睡前透過語音查尋隔天的天氣狀況。