新竹縣關西鎮艾斯巴達公司0612汙染鳳山溪事件，引發關西民眾關切，環保局代理局長蕭宏杰說明目前相關清汙計畫，指艾斯巴達存放的貝克桶汙染源和野溪挖掘的底泥，檢測報告預計下週出爐。

蕭宏杰說，這次鳳山溪汙染事件根源在艾斯巴達公司存放有汙染的18個貝克桶，新竹地檢署認涉及刑責，列為重要物證，採樣後預計下週會有檢測結果。

蕭宏杰指該局函文該公司及地主提出清除計畫，但未有下文，行為人若不清除有汙染的貝克桶，將由該局代為執行，已找到適合的廢棄物處理公司，環保局同意補助清除經費50萬元，在檢測報告出爐後安排清除。

蕭宏杰說，艾斯巴達公司下方邊坡受汙染土壤，及潮音禪寺上游野溪和粗坑溪的底泥，該局和關西鎮公所在上月24日清出8袋送驗，檢測報告下週會有結果。

蕭宏杰說，近來下雨，鳳山溪水不時有浮油出現，關西居民要求清除潮音禪寺到渡船頭之間的河川底泥，該局5日與二河局和水公司現勘，希望能確認權責分工。

在潮音禪寺下方粗坑溪和艾斯巴達公司下方野溪，約60公尺的坡邊底泥，縣府責無旁貸清除，野溪對面的關西淨水場週邊，由水公司三區處負責，潮音禪寺到渡船頭之間的鳳山溪河段，屬二河局責權範圍。

蕭宏杰指會勘並未達成具體結論及共識，已請立委林思銘協助近日邀集二河局和水公司召開協調會，希望確認的清除計畫展開時，關西民代和民眾也能到場，若有不足隨時提出建議，期徹底將現有可能的汙染源全部清除。