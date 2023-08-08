Fraport預計，今年息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)將達此前財測10.4億至12.0億歐元區間的上半端。
該公司在全球營運有28座機場，預計全年淨利將達到此前預測3.0億至4.2億歐元區間的上半端。
執行長Stefan Schulte說，全球機場的旅客需求都在持續復甦，預計法蘭克福機場今年客運量也會進一步成長。
今年上半的業績主要受到Fraport在全球機場網絡的旅客人數增加，其中Fraport的主要基地法蘭克福機場客運量更是增加29.1%。
今年上半，Fraport的EBITDA增長17.9%，達到4億8140萬歐元；集團營收更是成長33.8%，來到18億歐元。
自新冠疫情在去年結束以來，休閒旅遊的需求，推高了機票價格，並提振了機場和航空公司了利益。儘管高通膨和高利息影響到家庭的生活成本，但是旅遊需求似乎沒有減弱跡象。
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