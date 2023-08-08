還有凱雷集團（Carlyle Group）以及主權財富基金GIC（新加坡政府投資公司），現在的興趣也不高昂。富達投資（Fidelity Investments）與資產管理公司普徠仕（T. Rowe Price Group）等，甚至可能還要出脫持股。

2020年，螞蟻金服取消上市計畫後，股價便大幅下修。然而在2018年，參予螞蟻早期基金募集的退休金與私募股權公司，幾乎蒙受著巨大虧損。為了反映出公平市價，經理人需要把私募資產標記成市價。故有任何損失產生，都應只是未實現的，一旦日後反轉，手上螞蟻的股票就不再是廢紙，而是一張張的鈔票。

背後有馬雲撐腰的螞蟻金服，上個月曾提議買回在市面上多達7.6%的股份，這樣做是讓股東們可以減少在螞蟻上的曝險部位。因螞蟻金服已被北京政府整頓長達數年之久，迄今又遲遲沒有掛牌上市。

彭博社指出，此回購股票金額為5,671億人民幣，約790億美元。若按原本IPO（股票初次公開發行）計畫，市值應有2,800億美元，但現在規模只剩下當初的不到3成。

在北京政府尚未介入整肅，像是5年前，螞蟻金服的估值就已高達1500億美元，證明很受到全球投資人的青睞。不過，總部位於美國波士頓的富達投資，在去年11月時，就將螞蟻金服的估值大幅下修至638億美元。

據悉，中國大陸部分官方色彩的股東，倒是對此股票買回計畫很感興趣。螞蟻前兩輪進行融資時，這些國企都有參與，且估值在2015與2016年，當時各別是450億以及600億美元。

在2022年7月，螞蟻金服以及騰訊一共被處以超過10億美元的罰金後，北京政府長達兩年多的整頓行動可謂告一段落。知情人士指稱，螞蟻金服準備分割自己的國際業務、區塊鍊項目以及資料庫管理服務等事業體。

彭博社指出，電商巨擘阿里巴巴已決定不出脫其螞蟻金服高達3分之1的持股。新加坡另個主權財富基金淡馬錫也表示，正在好好研究螞蟻金服的這次股份回購案是否真可行。