儒鴻第二季單季毛利率31.17%，優於去年同期的27.98%，也優於法人預期，主要是受惠於新台幣匯率貶值和原物料價低，第2季稅後盈餘13.92億元、年減31.6%，每股盈餘5.08元。累計今年上半年稅後盈餘22.18億元，年減42.0%，毛利率為29.9%，每股盈餘8.09元。

儒鴻第2季毛利率上升，發言人羅仁傑表示，主要是第2季新台幣持續貶值，有利出口，加上國際原物料價格仍維持在低檔，同時隨著印尼廠新產能持續開出，成衣外包的比例也隨之下降；還有布料的垂直整合以及產品組合優化等，都有利於整體毛利率提升。至於第二季的ASP是低個位數的下降，主要受惠於產品組合優化。

羅仁傑表示，今年首季的營收是谷底區，第二季已經回升。今年7月最新公布的營收28.87億元，為今年以來新高。

在存貨方面，羅仁傑表示，成衣庫存呈合理波動，而布的庫存則有較明顯的降低。美元今年相對高，布的採購策略改為較被動，不先備足原料。

今年上半年由於客戶普遍信心不足，下單型態多以短單為主，隨著庫存去化已近尾聲，配合終端需求逐漸恢復、進入傳統旺季，加上供應商方面需要預先訂料，近來已有客戶調整長短單比重，預估第4季「黎明將近」，屆時有機會回到以長單為主的正常狀態，根據現有訂單狀況，下半年景氣將會慢慢好轉。