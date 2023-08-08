威剛表示，三大記憶體原廠在面臨連續虧損壓力且陸續啟動減產後，第二季對記憶體價格態度已明顯轉變，降價出貨的意願不高，讓DRAM現貨價率先止跌落底。在整體DRAM市況轉趨樂觀下，部分客戶對DRAM價格接受度也相對較高，推升公司第二季毛利率與獲利表現。看好記憶體產業自5月開始朝正向發展，公司已陸續展開備貨記憶體庫存。

威剛第二季合併營收為68.48億元，毛利率季成長4個百分點至15.46%，年增近5個百分點，帶動營業利益季增2.4倍為1.42億元，稅後淨利季增399%達2.84億元，歸屬母公司業主淨利為2.67億元，季比大增9.89倍。以加權平均股數2.63億股計算，第二季每股稅後淨利為1.02元，創下5個季度新高。

威剛上半年合併營收為140.59億元，年減24.18%；營業毛利18.89億元，年減23.26%，平均毛利率13.44%；營業利益1.83億元，年減73.15%；稅後淨利3.40億元，年減33.05%；歸屬母公司業主淨利2.91億元，年減42.69%，每股稅後淨利1.11元。

此外，7月威剛DRAM與NAND Flash相關產品出貨維持穩健發展，7月合併營收為22.78億元，月減0.20%、年減14.56%。累計今年1-7月合併營收163.54億元，年減22.64%。以產品結構而言，7月DRAM產品占營收比重為 41.14%，SSD占比36.54%，記憶卡、隨身碟與其他產品共22.32%。累計今年1-7月，DRAM占比為43.95%，SSD產品32.45%，記憶卡、隨身碟與其他產品為23.6%。