森崴能源指出，考量公司長期發展與未來成長性，本次計畫募集資金上限為30億元，預計將全數用於案場開發，有助於公司營運規模持續成長、活絡案場開發營運資金，期使公司自有資金充裕，對於公司整體營運發展及強化財務結構均有正面助益。

本次擬發行國內第一次有擔保轉換公司債，發行上限為30億元，每張面額新台幣壹拾萬元，依票面金額十足發行。實際發行條件擬授權董事長依當時市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並於呈報主管機關核准後發行之。

森崴能源今年第二季營收18.99億元，較去年同期12.86億元，年增47.70%，稅後純益0.76億元，較去年同期成長95.47%，累計上半年合併營收32.88億元，較去年同期21.05億元，年增56.19%，上半年稅後純益1.31億元，年增61.39%，每股稅後純益0.61元，優於去年同期的0.45元。

森崴能源也公告7月營收8.49億元，創今年新高，較上個月的5.68億元，月增49.33%，較去年同期的1.18億元，年增620.46%。累計今年1-7月營收為41.37億元，較去年同期的22.23億元，年增86.10%。