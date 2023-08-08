金門水頭港大型旅客服務中心新建工程今（8日）上午舉行旅服中心上梁典禮。（于家麒攝）

金門水頭港大型旅客服務中心新建工程今（8日）上午舉行旅服中心上梁典禮。（于家麒攝）

金門水頭港大型旅客服務中心新建工程今（8日）上午舉行旅服中心上梁典禮。（于家麒攝）

金門水頭港大型旅客服務中心新建工程今（8日）上午舉行旅服中心上梁典禮；圖為完工圖。（金門縣港務處提供）

金門水頭港大型旅客服務中心新建工程今（8日）上午舉行旅服中心上梁典禮，由副縣長李文良及交通部航港局副局長劉志鴻等官員、來賓一起焚香祝禱後，將塔柱繫梁的鋼筋上梁定位，祈求建築物結構穩定安全，後續工程順利，全力達成明年9月完工、2025年上半年試營運的預期目標。

李文良表示，水頭港大型旅客服務中心經施工團隊2年多的努力，今天順利達成上梁里程碑，除了要感謝交通部的經費補助外，也要感謝金門縣議會、駐守國境的各機關單位與金門鄉親的大力支持，更感謝港務處及各施工團隊戮力合作，一起克服問題與困難，共同為金門的進步與發展付出心力。

李文良指出，未來完工後的旅客服務中心呈現4層樓的鋼構建築，總樓地板面積約3萬6000平方公尺；1樓為入境層，3樓為出境層，實現完善的分流規畫，內部空間寬敞明亮，將大幅提升場站的服務水準；也希望能透過水頭港區整體發展，打造友善與安全的旅運環境，促進金門地區的觀光產業發展。

交通部航港局副局長劉志鴻則表示，小三通於今年3月開放中轉後，相關運能逐日增加，通航23年以來總運量已突破二千萬人次，配合目前中央推行「向海致敬」及「郵輪直靠」政策停泊國際萬噸級郵輪，已研議將於水頭港大型旅客服務中心再新增S4、S5碼頭岸間廊道工程，以利增加運量。整體工程預計明年9月可以完工，未來啟用後將能為小三通旅客提供更優質服務，提升每年旅運量，旅客量推估很快就能迎來第三千萬旅客。未來更能讓小三通客運服務品質更上層樓，進而有助金門地區經濟蓬勃發展，更是金門的國門地標。

港務處說明，「水頭港大型旅客服務中心新建工程」總工程經費為28億7174萬元整，於2020年11月26日決標，開工後即受疫情、整體營造環境原物料及人力短缺等衝擊影響，但工程團隊仍努力不懈的堅持並克服大環境影響，截至目前預定進度46.16％，實際進度47.05％，進度超前0.89％，全體工作團隊努力推展多項工作面施作並視現況機動調整工序，以積極推動工進。

縣府表示，目前配合水頭港區周邊水域及陸域公共設施均已完成，另港區臨港道路於今年2月1日開放通行，經由金豐路（1-1計畫道路）可直達水頭港區旅客服務中心，將有效分流車流量，使經過水頭聚落之車輛減少，降低該區的交通壓力；期望透過水頭港區整體發展及周邊健全路網，打造友善與永續的旅運環境，促進金門地區的觀光發展，讓金門從這一刻開始邁向國際及嶄新亮麗的未來。

金門縣水頭旅服中心