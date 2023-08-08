日前因颱風延長封閉的嘉明湖國家步道、向陽及嘉明湖山屋，林業署台東分署經巡檢評估後，公布好消息，8月9日將重新開放。各自然步道除大武觀海步道、鯉魚山步道、麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島阿眉山步道等均可開放通行外，另外，錦屏林道、紅石林道、利嘉林道、霧鹿林道等4條林道也已開放通行。

颱風杜蘇芮及卡努接續來襲，為嘉明湖帶來豐沛雨量，日前因缺水被形容像荷包蛋的嘉明湖，如今水位已滿，湖水甚至淹到湖旁的箭竹，山友迫不及待想要上山一窺美景，如今林業署台東分署終於宣布開放。

林業署台東分署指出，因受卡努颱風後西南氣流等影響，山區降雨仍持續，目前浸水營國家步道因吊橋維修中，且溪底便道受溪水上漲影響仍無法通行；綠島觀海步道因工程施工中未開放；紅石步道因多處倒木目前也整理中，以上3條步道暫時封閉。另外知本林道、延平林道因受崩塌中斷影響，考量安全將持續封閉。

林業署台東分署提醒民眾，颱風雖已遠離，但山區仍天候不穩定，易有明顯降雨及落石崩塌發生，建請民眾在山域活動前審慎評估前往與否，並隨時注意林道、步道及公路最新路況資訊，做好風險管理，以維自身安全。