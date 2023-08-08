李姓男子前年騎乘YouBike自行車時跌倒受傷，他對微笑單車公司提告求償，主張該公司未能提供足以應付緊急煞車之單車，致其騎乘單車時，發生前輪鎖死受傷，求償32萬元，台北地方法院認定無法證明該公司提供有瑕疵的YouBike致李受傷，判決駁回李的訴訟確定。

李姓男子提告主張，前年2月5日下午3點多，他在中山行政中心租賃站，租借YouBike公共自行車騎乘，行經大樓前，突遇違規停放之機車，而緊急煞車時，單車因微笑單車公司保養不周、未能提供安全無慮之緊急煞車，而發生前輪鎖死致前空翻之情形，他因此重摔在地。

李男說，他因此受有全身多處擦挫傷合併雙膝開放性傷口及右上肢肌腱炎等傷害，支出醫療2萬元，因事故受有肉體及精神上痛苦，請求給付慰撫金30萬元，台北地方法院一審判決駁回李的請求。

李不服提上訴，北院二審依微笑單車提出的事故案件登記表、單車之交易資料，該單車自李男在前年2月5日下午3點歸還至該公司在同年月10日拉回，總共出借36次，使用時間達883分鐘，未見其他承租人反應單車有何異常情形，難認單車存瑕疵判決駁回李的訴訟確定。