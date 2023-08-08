台灣自來水公司2022年度起針對自來水供水普及率僅有個位數的內埔、麟洛、竹田、萬巒、里港鄉等地區分別興建淨水場，其中內麟淨水場已於6月提前完工加入供水行列，讓屏東縣自來水普及率成長至68％，離7成已不遠。

台水表示，內麟淨水場每日最大供水量約為1.5萬噸，可改善內埔鄉、麟洛鄉一帶供水質量，並同步展開銜接導（送）水管工程，連接家戶使用自來水延管工程及自來水用戶設備外線等工程，建置區域有麟洛鄉麟頂、麟蹄及新田等3村，內埔鄉建興、豐田、竹圍及振豐等4村。

台水說，2016年屏東縣自來水普及率僅49.39％，內麟完工後，加上潮州鎮、新埤鄉、萬丹鄉等已完成之淨水場，今年底屏東縣自來水普及率可大幅成長至68％，7年來多出近2成。另為了敦親睦鄰，也於淨水場周邊增設環境綠美化，植樹及涼亭2座供附近居民休憩。

水利署有補助延管工程及用戶外線，減低民眾裝設自來水費用，台水提醒尚未申請裝設的民眾可盡快提出。