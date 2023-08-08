許淑華參加南投縣第一選區縣議員張秀枝遞補就職宣誓典禮。曾雪蒨攝

【全程字幕】陳揆暗諷「有些縣未超前部署」 南投縣長許淑華不忍回嗆了@ChinaTimes

行政院長陳建仁昨在高雄稱讚市長陳其邁防災超前部署、暗諷南投縣長許淑華防災不力導致救災困難，許淑華今天再次回應，她強調災區和災區之間無法比較，南投山形樣貌和高雄不同、救災防災業務狀況不同，「不是一句SOP就能解決這麼複雜的問題！」

她也再次邀請陳院長實際到南投縣，瞭解信義鄉、仁愛鄉整體狀況，就會知道南投防災的難題。

許淑華今天在災後首次縣務會議上，緊盯道路搶修、農損救助、原鄉簡易自來水全面復建，受災部落環境清潔消毒及災戶家園整理，她隨後趕往南投縣議會參加第一選區議員張秀枝遞補當選宣誓就職典禮後，被問到昨天陳揆發言爭議一事，再次重申「災區山勢地形複雜、雨量超過1千毫米，在極端條件下，防災與救災不是一句SOP就能解決這麼複雜的問題。」

許淑華說，陳建仁昨天連續3次公開提到，南投縣政府應該要超前部署，但她認為每個鄉鎮地形狀況不同，救災防災業務狀況不同，災區沒辦法互相做比較；尤其各地降雨量不同，能承受的程度不同，超過1000毫米大雨下在任何一個鄉鎮，都是不可承受之重。」

許淑華還特別提到，仁愛鄉40名洗腎病患，事前已撤出30幾位，剩下8位是不易接出的，主要因仁愛鄉的道路狀況，只要降下豪大雨就會讓各村落聯外道路中斷成為孤島，不是一句SOP就能解釋。

她進一步說明，包括台14線公路、電信、電力都是中央管理，台14線交通一中斷，對人數的掌握就很難精準，但她不會因此指責公路總局省道無法搶通，影響後面縣道、鄉道的搶通，因為很多因素不是現場就能處理，「這就是防災上的複雜變數。」

行政院長陳建仁昨到高雄市參加台灣碳權交易所揭牌，致詞時稱讚高雄市長陳其邁防災超前部署，所以未釀成災害「不像有些縣沒辦法超前部署，使得防災工作相當困難」，暗酸南投縣防災不力，對此許淑華昨天不客氣回嗆陳揆後，今天被問及此事難掩委屈，再次回應。