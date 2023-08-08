韓國音樂劇《三劍客》，男團歌手珉奎飾演主角達太安的定裝側拍。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

韓國音樂劇《三劍客》將於8月18起在台中國家歌劇院登場，圖為舞群排練照。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

韓國音樂劇《三劍客》將於8月18起在台中國家歌劇院登場，圖為舞群排練照。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

韓國音樂劇《三劍客》重製豪華限定版，由台中國家歌劇院搶先邀演，百人製作陣容將原汁原味空運來台，於18日至20日連演5場，將精心安排觀眾互動橋段，主角達太安由韓國男團歌手珉奎及Ren雙卡司詮釋，台灣熱情粉絲已迫不及待。台中國家歌劇院8日轉述Ren向台灣粉絲喊話：「再稍等幾天，我馬上就來！」。

《三劍客》是Ren和珉奎在台灣演出音樂劇的處女秀，粉絲已發起公車廣告、網路影片廣告，迎接兩位歐爸帥氣登場。台中國家歌劇院工作人員日前遠到韓國探班彩排、拍攝形象照，返台後轉述飾演主角達太安的珉奎、Ren兩人對來台演出的期待及舞群排練狀況。

「達太安根本是為我量身打造的角色！」珉奎說，劇中達太安個性開朗、喜歡和身邊的人打成一片、崇尚正義，與三劍客的情誼堅定不移，真的超像；「再稍等幾天，我馬上就來！」Ren則說，很喜歡台灣美食，包括旺旺仙貝、牛肉麵、芒果冰、還有港式小點等都很喜歡，最想去的地方就是歌劇院。

《三劍客》改編法國文豪大仲馬小說，在日韓巡演超過600場，因韓國流行音樂偶像參與演出成為粉絲追星朝聖的音樂劇，韓國版從捷克音樂劇版本濃縮，從原本沉重的小說情節挑選出核心角色，成為專為成年人打造的童話故事。

台中國家歌劇院表示，《三劍客》今年15週年重製豪華限定版，9月即將在首爾連演3個月，台中國家歌劇院搶先獨家邀演，百人製作陣容、豪華服裝及舞台布景等將全部原汁原味空運來台。

《三劍客》執行製作宋俊範則表示，劇中有對抗惡勢力、也有粉紅泡泡，男女老幼都能樂在其中，並精心安排觀眾互動橋段，主角會下台請觀眾試槍，甚至共舞、親臉頰，觀眾席前排往往成為粉絲熱門搶票區，開賣即一掃而空，而台灣演出將有不同安排，主演群也相當期待與觀眾互動的火花。