中俄艦隊阿拉斯加外海巡航，美出動4艘驅逐艦和1架P-8「海神」（P-8 Poseidon）巡邏機監視。

中俄為了展現緊密的戰略關係，上周舉行了聯合軍演，而美方則出動了4艘驅逐艦加以監視。

據《南華早報》（South China Morning Post）8日報導，中方軍事專家宋忠平說，中俄艦隊在阿拉斯加附近軍演，美軍高調回應，意在秀肌肉。他指出，隨著烏克蘭戰爭持續，美國想要藉由加強回應中俄海軍聯合巡邏，以凸顯它是北大西洋真正的領導大國。

據美國聯邦參議員穆考絲基（Lisa Murkowski）和蘇利文（Dan Sullivan）說，美國海軍上周出動了4艘驅逐艦，還有1架P-8「海神」（P-8 Poseidon）巡邏機，以監視中俄的11艘軍艦。

蘇利文說，去年夏天中俄海軍在阿拉斯加外海也有類似的行動。將近1年前，美國海岸警衛隊巡邏艦曾和中俄7艘軍艦在阿拉斯加海域遭遇。他強調，「有鑑於我們的反應溫和，我強烈力促軍方高層，萬一中俄海軍再在我們的海岸外舉行這類聯合演習，要準備好採取遠比這更強有力的回應。」接著蘇利文說，他很高興看到美國海軍出動了4艘驅逐艦加以回應，向北京和克宮發出了強烈的訊息，讓中俄知道，美國會毫不猶豫地維護和捍衛在阿拉斯加的重要國家利益。

U.S. Navy Destroyers were dispatched after Russian and Chinese warships conducted patrols off the coast of Alaska. @IkeEjiochi reports on the growing tensions between the U.S., China and Russia. https://t.co/BZ6dU1CdHT pic.twitter.com/tahX8iIdw2 — World News Tonight (@ABCWorldNews) August 7, 2023

正值俄烏交戰之際，中俄這次海上聯合軍演，除了通信訓練、直升機在彼此軍艦的甲板上起降外，還在白令海西南海域進行了聯合反潛演習，同時一起穿越日本海。而宋忠平指出，這次演習意在凸顯中俄的密切關係。

他說，中俄關係「無上限」，北京和莫斯科想要展現，它們決心要加強戰略合作。宋忠平並指出，就像美國在中國的亞太後院自由航行一樣，中俄軍方也想要表明，他們可以在國際法允許的任何地方航行和行動。

另一方面，北京海軍專家李杰說，美國會加大回應力度顯示，華府對中俄在北極的合作憂心忡忡。他強調，阿拉斯加海域是北極航線的一部分，而這次中俄海軍聯合演習再度提醒美國，中國在俄羅斯北極戰略中所扮演的角色。

他認為，俄羅斯很可能會向北京尋求更大的經援，以資助它在開發北極上的雄心。不過，新加坡國立大學（National University of Singapore）李光耀公共政策學院的客座資深研究員唐安竹（Drew Thompson）說，北京可能會因為這次阿拉斯加外海中俄聯合軍演收到反效果，尤其是它在批評美軍在南海和台海「自由航行」的狀況下，更是如此。

唐安竹說，他可以想像得到，如果北京以後要繼續說，美國在西太平洋的軍事行動是雙方改善關係的阻礙，會有多困難。