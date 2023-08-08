除了食品標示之外，身體清潔沐浴品和保養品是否為天然、有機，也備受「敏感一族」重視，尤其是嬰幼兒產品更需要特別注意，有醫師表示，不少孕婦或是媽媽，挑選護膚清潔產品時，以為只要選標榜天然，就不會傷害皮膚，但建議還是要挑選經過有機認證的產品，較能避開刺激性成分。

30多歲的年輕媽媽小如(化名)，某次與好友親子聚會時，分享起自己為了孩子的未來，身體力行環保綠生活，現在只幫寶寶使用全天然保養品，突然被朋友提問「怎麼判斷哪些產品是天然的？」一時間竟沒辦法回答。

國泰綜合醫院皮膚科醫師姚俊安分享，一般來說，會選擇天然洗沐或是保養品的，大多都是乾性、敏感性肌膚、對酒精過敏或是孕婦、育嬰族群，除此之外，其實銀髮族群、長照族群、癌症治療中或是洗腎族群，也都需要避開含有刺激性的成分。

不過，由於市場許多廠商未能提供清晰的成分標示，或者使用迷惑性的廣告手法，產生誤導消費。姚俊安表示，常有人誤以為產品使用有機成分就是有機產品，但成分為有機的比例必須符合認證規範。

醫師建議，若真的不知道如何挑選，可以參考有機認證有法國Ecocert認證，歐洲天然及有機化妝品驗證標準COSMOS，美國USDA BioPreferred®，其他各國如澳洲、比利時、日本、德國以及台灣等都有生質產品認證標章，民眾可以多了解這些認證背景，才能聰明選擇適合自己的有機保養品。包括今年USDA Biobased生質認證中也有台灣企業的好消息，新創保養品牌奇蹟莊園以萬用膏榮獲92％超高佔比獲得認證。