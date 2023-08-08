台南水情燈號睽違9個月終於回到綠燈，但目前全台都是水情正常藍燈，僅台南為綠燈。（摘自水利署網站／曹婷婷台南傳真）

台南市去年11月中旬將水情燈號從綠燈轉為黃燈，及早因應可能的旱季到來，期間天公不作美，水庫蓄水低迷， 3月起又調整為「減量供水」橙燈，直到上周卡努颱風為水庫帶來豐沛雨水，水庫大言進補，時隔9個月，台南水情燈號總算回到綠燈，目前其他縣市則均已回復到水情正常的藍燈。

台南市政府指出，台南水情燈號從去年8月27日後就調整為水情提醒綠燈，需加強水源調度及研擬措施，但一般民眾用水不受影響，然而，隨著遲遲不降雨，水情不佳，去年11月就已提早進入減壓供水的黃燈，到了今年3月更轉為減量供水的橙燈。

隨著颱風帶來豐沛雨水，旱災中央災害應變中心7日發布，在各單位努力共同推動節水及抗旱水源開發，加上近期卡努颱風西南風為南部山區帶來顯著降雨，台南市水庫蓄水量持續回升，水情逐漸好轉，因此台南地區由減量供水橙燈轉為水情提醒綠燈。

相較於其他縣市都已轉為藍燈，台南仍是唯一綠燈。水利局指出，台南地區南化水庫雖已滿庫，但考量需持續加強曾文、烏山頭水庫水量蓄存，並為因應降雨不確定性下，後續秋冬雜作供灌及公共用水需求等，仍須提醒民眾及產業共同節水並持續節水調度措施，因此由減壓供水黃燈調整為水情提醒綠燈。

南市府水利局表示，統計曾文水庫集水區自8月4日起至8月7日期間累計降雨量382.5毫米，曾文、烏山頭水庫總蓄水量於8月4日至8月7日，共增加蓄水量約1.5億噸，將近2座烏山頭水庫蓄水量，蓄水率由29％提升至55％，且蓄水量仍持續增加中，現階段水庫蓄水量已超越去年同期蓄水量。

另外，供應民生用水的南化水庫透過集水區降雨量及持續自甲仙堰越域引水水量，蓄水量自5月下旬穩定提升，並於8月1日達滿庫自由溢流，截至8月8日上午9時為止，3大水庫總蓄水量為4.2億噸。

市長黃偉哲提醒，雖南市水情轉佳，但鑒於台南水情燈號仍為綠燈水情提醒，尚未恢復正常，面對極端氣候挑戰，未來仍不可預期，呼籲市民持續撙節用水，養成節水好習慣；另外，安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供1萬8000噸回收水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民前往取用。