張齡予今日出席活動，相當漂亮。（品牌提供）

張齡予今（8日）與烘焙職人出席家電活動，親手製作蛋糕。她日前在脖子後方發現一個大約10元硬幣的突起黑瘤，雖然不會痛不會癢，她還是聽從醫生建議進行手術，「等化驗過程大約1個多禮拜，有想過小孩還這麼小，是不是要開始每年留1封信給他」，好在最後化驗結果為良性。她曾開刀切除闌尾、盲腸及子宮肌瘤，這算是她第4度開刀。

近日「＃MeToo」風波頻傳，張齡予日前也氣到在臉書為一名13歲未成年女孩發聲，今再談到此事，她依然難忍氣憤，「我希望所有＃MeToo加害者都得到現世報，尤其對未成年下手的，不只司法，我們所有人要讓他社會性死亡，然後下地獄，永世不配為人」。

今天正逢父親節，張齡予笑說有偷偷瞞著老公訓練兒子「小班長」叫爸爸，日前也成功叫了一次，讓老公相當感動，至於送了老公什麼禮物？她笑說，反而是老公幫她把購物網站的購物車清空，「大約1萬多塊，這也是付清節啊」。

第2胎計畫？她笑說，「我今天早上才跟老公說『恭喜你！我們沒有第二胎！」他也為了給老公一個乾淨的空間，打算今天將兒子的爬墊、圍欄都收起來，但前提是老公要抱著兒子一整天，老公聽後趕緊拒絕，無奈的說：「先不用」。