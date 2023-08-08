伊朗外交部長阿布杜拉希安睽違4年訪問日本，8月7日先後與日本外務大臣林芳正及首相岸田文雄會面。岸田會中對伊朗擴大核相關活動表達嚴重憂慮。

日本放送協會（NHK）、共同社、TBS電視台報導，正在日本訪問的阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian），8月7日與林芳正舉行約90分鐘會談。

林芳正對伊朗的核開發表示嚴重憂慮同時，要求伊朗積極配合國際原子能總署（IAEA）的調查，並對恢復陷入僵局的核協議，採取建設性因應作為。

阿布杜拉希安對此說明，正試圖透過跟美國的談判，努力恢復核協議。

另外，有關俄羅斯侵略烏克蘭，伊朗被批評提供俄國無人機，林芳正在會談中要求伊朗停止援俄。而伊朗一直以來都否認提供俄國武器，阿布杜拉希安在會談中似乎也重申同樣的主張。

阿布杜拉希安稍後也與岸田進行會談。岸田對伊朗擴大核相關活動表達憂慮，並要求伊朗應全力配合國際原子能總署（IAEA）。雙方還就中東局勢交換看法，一致同意將繼續密切溝通。

根據2015年的核協議，伊朗同意濃縮鈾純度不會超過4%，比可以製造出核彈頭的90%純度低了更多。列強則同意放寬對伊朗的制裁，以作為交換條件。

然而，2018年時任美國總統川普（Donald Trump）單方面退出這起核協議，同時恢復制裁伊朗，促使伊朗大約一年後開始違反核相關限制。挽救協議的談判迄今沒有結果。