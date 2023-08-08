竹北市豆子埔溪不時出現建案工地排放黃泥水，將溪水染成「黃河」，8日下午1時許，附近居民又發現豆子埔溪又被染黃，工務處指竹北市大學段618、619地號工地排放黃泥水案，勘查要求工地立即改善，環保局將依水汙染防治法告發處分。

十興里長毛振福指出，豆子埔溪鄰近有多個建案開挖地下室，建商沉澱池做得不夠確實，加上便宜行事，從2月起不時將泥水直接排入豆子埔溪，導致溪水被染黃。

毛振福指泥水雖沒有毒性，但附近居民多會認豆子埔溪被汙染顏色，環保局也一再重罰，但還是沒辦法遏止，縣府應該勒令停工。

環保局代理局長蕭宏杰表示，7日和8日接獲民眾通報豆子埔溪被染黃，派員到現場了解時已無排水，因建案工地之前直接排放泥水時有採樣，將依水質狀況，依水汙染防治法告發處分。

蕭宏杰指先前針對勝利八街附近5處工地，執行超過35次稽查，發現排水「懸浮固體未過」，已處罰5處工地合計超過1千6百萬元，還有尚未開出的罰單正進行行政流程，該局一定會持續加強稽查把關。