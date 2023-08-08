張姓男子去年確診新冠肺炎，他提求償訴訟主張，他曾經去過1家網咖店，該網咖店沒有落實客人佩戴口罩並禁菸，導致他確診，他提告求償15萬元。台北地院認定，無法證明張男確診與網咖店有關，判決駁回他的請求確定。

張姓男子提起民事訴訟主張，去年4月25日至同年6月4日期間他前往一家網咖店，當時正逢全國COVID-19疫情嚴峻，每日持續破數萬確診病例，而網咖屬「禁菸場所」，並貼有禁菸標示，世界衛生組織（WHO）亦發布二手菸會增加COVID-19確診病例。

張男說，該網咖未遵守防疫規定，放任確診者未戴口罩、出現感冒症狀者，於禁菸場所透過「二手菸害」嚴重擴散傳播病毒，他數度向店家及相關單位反映卻從未改善，致他進出網咖因二手菸而遭感染COVID-19，進而產生確診後遺症。

張表示，網咖店侵害他的健康權，致他須固定長期回診，受有薪資損失5萬元、精神損失9萬元、後續醫療費用、交通費用和其他支出1萬元，共計15萬元之損害，網咖店須賠償損失，台北地方法院一審判決駁回他的請求。

張提上訴後，北院二審認為，張男無法證明其確係於前往網咖消費時因飛沫或接觸COVID-19病毒而遭受感染，難認他確診與網咖店有何相當因果關係存在，判決駁回上訴確定。