抓緊暑假來到倒數階段，礁溪晶泉丰旅推出讓房客踏出飯店玩樂的「離島潛旅。灩夏」住宿專案，可以任選「烏石港衝浪」、「豆腐岬浮潛SUP」或「龜山島賞鯨」擇一的水上活動，還能把日本原裝進口的防曬旅行組帶回家，3天2夜每人每晚含稅最低2900元，且為響應海洋永續，飯店將主動為專案房客捐贈100元予財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會，用實際行動為環境保育盡心力。

一年中最為炙熱的節氣「大暑」剛過，礁溪晶泉丰旅表示，為讓旅人消暑、鼓勵房客親近海洋，便與宜蘭在地業者合作，結合海上活動3選1推出「離島潛旅。灩夏」住宿專案，「烏石港衝浪」可縱覽一望無際的外澳沙灘；前往蘇澳「豆腐岬浮淺SUP」將由專業教練指導浮潛，近距離一窺海底繽紛多元的美景，並體驗操控SUP龍舟板。

若選「龜山島環島賞鯨」則有機會見到鯨豚與船共舞，更可環遊龜山島不同面向，聆聽專人解說龜山島的故事、見證歷史的痕跡，旅客亦可現場加價體驗登島樂趣。飯店也為房客貼心準備日本知名防曬品牌旅行組，讓暢玩各式海上活動的同時、也能保護肌膚。

此外，館內也針對8月暑假期間推出多重活動，像是每周五六日於頂樓無邊際池畔旁舉辦的「晶日樂涼夏」，備有一連串闖關活動與獎品，歡迎大小朋友們共同參與，更依房型人數加碼贈送日式鯛魚燒及彈珠汽水等夏日迎賓禮。

蘇澳「豆腐岬浮潛SUP」活動。（礁溪晶泉丰旅提供）

「離島潛旅。灩夏」夏季專案另也提供2天1夜及21天早鳥優惠折扣等方案。以2天1夜為例，雙人成行，入住雅緻溫泉客房，早鳥價每人每晚2700元起，同樣贈送日本原裝進口防曬旅行組外，並可優惠加購永續海上活動3選1，享用Happy Hour時段所提供的各式堅果點心以及紅、白酒無限暢飲。