台電高雄區處長張以諾今為活動開球。（柯宗緯攝）

台電棒球Fun電營高雄場次今天在三民高中登場，營隊為期5天，活動免費開放報名，首周旋即秒殺，300多個名額全滿。（柯宗緯攝）

棒球隊國手廖俊凱貼身指導，他鼓勵小朋友從小接觸棒球運動。（柯宗緯攝）

台電棒球Fun電營因疫情停辦3年，今年重新登場，分別在新北、高雄各辦1場，活動一開放報名旋即秒殺，超過400名國小學童熱情參與。高雄場今（8）日登場，找來棒球隊國手廖俊凱貼身指導，他鼓勵小朋友從小接觸棒球運動，並學習團體互動，至於即將出賽杭州亞運，他笑說「就抱持平常心」。

台電棒球Fun電營高雄場次今天在三民高中登場，營隊為期5天，活動免費開放報名，首周旋即秒殺，300多個名額全滿，除在地高雄學子外，還有遠從屏東、苗栗、雲林、台中等地小朋友報名。

來自屏東恆春的郭姓學童家長提到，為了這次營隊，特別訂高雄住宿陪小學3年級的兒子參加，就是聽聞台電棒球隊已久，這次可幸運報名成功，一定要來實地感受棒球國手們的場上魅力。

「台電棒球隊」臥虎藏龍，在30位隊員裡，總教練為有猿臂投手美譽的鄭竣哲，其他包括投手謝柏賢、捕手陳瑞慕、內野手廖俊凱、蕭帛庭、陳偉志及外野手蔡智榆、戴如量皆為棒球國手。台電指出，這次營隊全隊隊員都會下場指導，透過基本傳接球、打擊、守備、分組比賽階段性訓練，讓參與的國小學童5天營隊能夠收穫滿滿。

廖俊凱表示，自己是國小4年級開始打棒球，除了受到爸爸打壘球影響外，也在小時候參加棒球夏令營，他鼓勵小朋友快樂去打球，學著與其他小朋友之間的團體互動。至於9月下旬將代表台灣參加第19屆杭州亞運，他直說，平常心去看待，如果太想得到名次反而綁手綁腳。

台電高雄區處長張以諾指出，棒球是國球，台電成立77年，為了回饋社會，成立台電棒隊，也孕育很多國手，對國家貢獻大；這次是疫情之後，首度復辦碰上暑假，報名踴躍秒殺，還找來國手指導，希望棒球運動能從小扎根。