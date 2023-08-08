六角董事會亦通過2023年上半年股利分派案，決議配發每股現金股利3元，盈餘配發率達約89.29％。展望後市，六角下半年聚焦美國及韓國布局，預期在銷售維持成長、旗下餐食子公司王座營運穩定貢獻下，全年獲利成長幅度將優於營收。

六角第二季合併營收10.16億元，季增1.83％、年減1.38％，為同期第三高。營業利益0.94億元，季減9.04％、年增達41.85％，創同期次高。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.83億元，季增20.62％、年增達39.1％，創同期次高、歷史第五高，每股盈餘1.83元。

累計六角上半年合併營收20.14億元，雖年減0.11％、為近3年同期低，但營業利益1.98億元、年增達87.31％，歸屬母公司稅後淨利1.52億元、年增達54.76％，雙創僅次於2019年的同期次高，每股盈餘3.36元。

六角第二季及上半年營收略微年衰退，主因全球消費力道趨緩及東南亞市場齋戒月，影響「Chatime日出茶太」海外銷貨。不過，受惠品牌經濟規模效益及費用控管得宜，使第二季毛利率47.26％、營益率9.32％，上半年毛利率47.29％、營益率9.87％，均創近4年同期高。

六角亦公布2023年7月自結合併營收3.66億元，月增2.95％、年減2.29％，站上今年高點。累計前7月合併營收23.81億元、年減0.44％，仍創同期第三高。展望後市，六角聚焦美國與韓國市場，將攜手澳洲團隊於美國市場插旗布局。

六角預計下半年在美國加州開出3家直營店，並藉由調整現有25家門市為基礎，盼與優質的區域代理商共同開拓市場版圖。加上「Chatime日出茶太」在東南亞市場亦已推進二、三線城市持續展店，維持既定拓展步伐穩健前行。

六角表示，今年因通膨情況與能源價格居高不下，對國際觀光復甦與旅客消費力道存在一定影響，使集團對於展店計畫會更為謹慎，配合旗下餐食子公司王座營運好轉、持續穩健挹注貢獻下，預期全年獲利成長幅度將優於營收。