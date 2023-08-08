終端景氣尚未復甦，健鼎上半年合併營收276.72億元，營業毛利44.69億元，營業利益22.63億元，稅後盈餘21.12億元，每股盈餘4.02元，其中第2季營收134.43億元，營業毛利22.92億元，毛利率17.05%，營業利益12.07億元，營業利益率8.98%，稅後盈餘9.69億元，每股盈餘1.84元。

就產品別來看，今年第2季汽車板佔營收比重約27.3%，DRAM/SSD約佔19.5%，Server/Networking約佔18.8%，顯示器約佔9.5%，手持裝置約佔9.2%，NB約佔7%，Hard Disk Drive約佔1.8%，其他約佔7.1%。

健鼎表示，雖然折舊佔營收成本較高，但因人民幣對美元貶值，且原物料價格壓力減輕，第2季毛利率較上季上升1.75個百分點，營業利益率及稅前純益率也都較上季成長。

健鼎7月合併營收為51.7億元，月增18.5%，年減10.2%，累計1到7月合併營收為328.42億元，年減17.25%。

健鼎表示，記憶體相關產品庫存調整已近尾聲，需求可望增溫，伺服器及汽車板等產品訂單穩定，第3季會比第2季好，預估可望季增10%到15%，下半年也會比上半年好，不過全年來看，今年將無法比去年好。