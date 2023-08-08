聯詠第二季營收302.99億元，季增加26%、年減少3.7%；稅後純益68.72億元，季增加44.61%、年減少19.03%；每股稅後純益11.29 元。單季毛利率41.74%，季減少0.16個百分點、年減少5.88個百分點；營業利益率24.92%，季增加1.37個百分點，年減少6.82個百分點。

聯詠累計上半年營收543.45億元、年減少20.05%；稅後純益116.24億元、年減少40.77%；每股稅後純益19.1元。平均上半年毛利率41.74%，年減少5.88個百分點；營業利益率24.92%，年減少6.82個百分點。

副董事長王守仁表示，聯詠第二季營收表現接近財測上緣，主要是因各產品的成長加上新產品的加入，單季毛利率維持在41.47%，則是因為銷售組合的優化以及成本降低所致。

聯詠第二季營收比重來說，LDDIC(大尺寸面板驅動IC)占比27%、SMDDIC(中小尺寸面板驅動IC)占比37%、SOC(系統單晶片)占比36%。