據澎湃新聞引述知情人士處獲悉，包含萬達集團高級副總裁劉海波在內等多人，因涉及貪腐被大陸公安機關帶走，雖然具體原因目前不詳，但知情人士稱，此次劉海波被帶走涉及萬達內部反腐，而萬達集團董事長王健林對腐敗行為始終保持高壓態度。

根據公開資料顯示，劉海波是1991年7月畢業於北京航空航太大學，2010年加入大連萬達商業集團，先後擔任總裁助理、發展部常務副總經理、發展部總經理、區域總經理、集團首席副總裁、高級副總裁等職位。在此次被帶走之前，劉海波一直分管萬達集團投資業務。

而對於反腐，王健林有一套自己的「方法論」。在《萬達哲學》這本由王健林親自編撰，表達其管理智慧的書中，他說到萬達有一支很強的審計隊伍，「我個人在集團不分管具體業務，唯一管的部門就是審計部，審計部就相當於萬達集團的紀委」，當審計通報一發布就意味著有人被開除或者受到更重處罰。

萬達審計部成立於2001年，成員由財務、工程、預算、土木水電各專業人才組成。成立以來查處多起內部貪腐事件。資料顯示，2006年萬達處分7名員工；2008年開除3人和降職1人，2009年處分13人，2010年處分員工10人，2011年處理違規員工43人，2012年處分員工64人，2013年處分員工180人。