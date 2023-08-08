苗栗縣政府12月9日將在通霄鎮飛牛牧場舉行第3屆跑酷越野障礙賽，競賽組、體驗組共計1200個名額，即日起至10月23日受理報名，總獎金20萬元，縣長鍾東錦歡迎全國民眾踴躍參加，越野闖關並飽覽沿途風景，體驗苗栗的人文風情。

縣府勞青處為了鼓勵民眾參與戶外活動，拓展國內旅遊商機，在2010年舉辦首屆跑酷障礙結合越野路跑的新形態運動賽事，同時將當地美食、美景納入規畫，吸引了大批全台喜歡戶外運動的民眾參加，形成苗栗特色運動品牌賽事。

第3屆 Miaoli Fun Young！跑酷越野障礙賽，分為競賽組12公里、體驗組3公里，在賽道內規畫設置10座不同形式的越野障礙關卡，今年不僅延續去年大獲好評的攀岩、趣味氣墊等關卡，且增加1座大型3米高攀網關卡，活動現場同時安排菁市集，更貼心打造親子FUN電樂園，共享歡樂的親子時光。

縣長鍾東錦、縣議員曾美露、徐筱菁、許櫻萍、翁杰、邱毓興、鄭碧玉、通霄鎮長張可欣、通霄發電廠副廠長李宗宜等人今天主持儀式，說明活動內容，並與活動大使混血型男田舞陽共同啟動跑酷越野障礙賽，邀請全國民眾共襄盛舉。

鍾東錦指出，通霄不只有海岸美景，也有很多私房景點，包括日治時期的神社、IG熱門打卡點「通霄心形公路」、台灣絕美落日大道等，活動關卡區飛牛牧場更是著名的生態親子教育農場，跑酷越野障礙賽搭配通霄美景路線，越野闖關同時欣賞沿途風景，期透過結合親子休閒、觀光旅遊、越野挑戰的活動，讓更多民眾在挑戰過程中體驗苗栗的熱情與美好。

勞青處長王浩中明，競賽組12公里路線：飛牛牧場第2停車場(主會場)→飛牛牧場售票亭→飛牛牧場聯外-右轉121鄉道南和路2段→右轉苗38鄉道→南和里自行車道→飛牛牧場售票亭→飛牛牧場園區內道路→第2停車場(終點)。

體驗組3公里路線：飛牛牧場第2停車場(主會場)→飛牛牧場售票亭→飛牛牧場園區道路→第2停車場(終點)

此外，競賽組分為男子組、女子組，將各取前8名，頒發獎金及獎盃，總獎金20萬元，男子組、女子組第1名各3萬元、第2名各2萬元、第3名各1萬5千元、第4名各1萬元、第5名8千元、第6名各6千元、第7名各5千元、第8名各3千元。

今年更加碼動物造型變裝獎，只要選手以最吸晴的動物裝扮參賽，投票票選前3名即可獲得3千元、2千元、1千元的獎金鼓勵。

報名費12公里競賽組每人600元、3公里體驗組每人500元，為鼓勵各地路跑愛好者參與，每位報名參加的跑者可獲得價值近1500元的贈品，包括機能排汗衫、運動毛巾、野餐墊、飛牛牧場門票、完賽獎牌等，絕對物超所值，賽道沿途且安排熱情啦啦隊加油，補給站也準備在地美食等為每位跑者應援，活動現場亦安排青年創業市集，讓選手完成比賽後能悠閒的逛市集放鬆心情。

報名資訊請上伊貝特報名網或搜尋「苗栗FUN YOUNG跑酷越野障礙賽」，也可電洽02-27191202 拓宇廣告公司游先生。