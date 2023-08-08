雲林縣麥寮鄉是縣內少數人口持續成長的鄉鎮，新生兒出生率高，橋頭國小附設幼兒園目前有60餘名幼兒，但後門接送區的開放式水利溝造成接送區縮減且危及幼兒安全，麥寮公所8日表示為確保幼兒安全與方便家長接送，已規畫道路改善工程與通學步道，經費預估約1800萬元，將請公路總局協助辦理。

橋頭國小附設幼兒園為非營利幼兒園，深受民眾歡迎，不少年輕家長都把孩送來此就讀，因此就讀人數不斷增加，每逢上下學接送區人車滿滿，家長發現此處的開放式水利溝占據接送空間，且孩子有可能不小心跌入水利溝，有安全上的疑慮，且學校周邊路面、圍牆老舊，建議公所能設法全面性整修。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉因台塑六輕設廠，人口數持續增加，即將突破5萬人，每年新生兒約有500人，幼兒福利是公所重要施政之一，除針對橋頭幼兒園的接送區進行改善，也一併規畫通學步道、校園圍牆改善、增設安全護欄與過路箱涵、道路鋪面與排水溝改善等，目前已完成計畫書，送交公路總局審核。

蔡長昆說，交通部公路總局目前推動「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，公所因此向公路總局申請補助經費，路面改善約500公尺、排水溝約350公尺、圍牆約220公尺、安全護欄約120公尺，總經費預估1800萬元，希望能盡速通過，打造1個安全舒適的校園環境。

蔡長昆指出，麥寮鄉早年以農漁業為主，六輕設廠前人口約3萬人，設廠後人口逐年增加，目前已達4萬9300餘人，面對新生兒的需求，公所動工興建第2幼兒園，未來還持續設置第3幼兒園與托嬰中心。

麥寮幼兒園新生兒接送區通學步道