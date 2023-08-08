優群科技攜手清華大學羽球隊，在屏東縣東光國小舉辦公益夏令營。（清華大學羽球隊提供）

優群科技與清華大學羽球隊攜手合作，於今年8月8日到11日在屏東縣東港鎮東光國小舉辦為期4天的公益羽球夏令營，邀請2012倫敦奧運國手許仁豪擔任教練，指導80位國小一年級到六年級學童。

優群科技董事長王朝樑是清華大學傑出校友，長期支持清華大學羽球隊，今年擴大贊助方式，雙方攜手合作舉辦慈善羽球夏令營，希望藉此回饋社會，幫助對羽球充滿熱情但缺乏資源的學童，啟發對羽球世界的好奇心，優群科技期待透過這項活動，不僅發揚企業永續經營的精神，同時推廣台灣羽壇的人才培育。

清華大學羽球隊教練許仁豪來自屏東東港，對於家鄉有著深厚的感情，他也曾在所屬企業隊土地銀行羽球隊組織的公益羽球夏令營深受啟發，因此這次選擇回饋家鄉，希望帶動更多小朋友喜歡羽球運動，同時鼓勵清華大學羽球隊的學生落實社會責任，未來成為回饋社會的力量。

這次偏鄉青少年羽球營隊慈善公益活動，除了優群科技主辦贊助外，清華大學羽球隊也感謝台灣美津濃公司的支持，提供15位弱勢團體的學生美津濃球衣、球拍及午餐，藉此傳遞關懷與溫暖，加上清華大學體育室配合及屏東東光國小提供場地協助，讓活動順利舉辦且取得圓滿成功。