教育部長潘文忠致詞。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長鍾東錦主持會議。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

教育部辦理全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議，北區場次8月8、9日在苗栗農工登場，邀集各校校長與會交流，與專家學者對談，提供校長最新教育政策方向。8日苗栗縣長鍾東錦到場歡迎中央長官及各校校長，感謝教育部及國教署對苗栗的厚愛，向校長們對教育不遺餘力致上敬意，縣長也把握機會行銷苗栗觀光，歡迎大家到苗栗遊玩，感受在地人文風情。

校長會議以「Team Education！讓教育走向世界！」為主軸，北區場次邀集位於基隆市、台北市、新北市、 桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣及連江縣的學校校長參與，透過重大政策說明、分組專題研討、學校經驗分享及各校的提案討論，讓各地區校長們學習教育新興議題與實務，共同致力於優質教育的實踐。

教育部長潘文忠8日為會議開場，他表示，各校校長與防疫專業團隊以最嚴謹審慎的態度面對3年疫情考驗，這段期間經歷新課綱、新考招制度等等，在大家努力下讓新課程逐步落實，而未來要面臨國際教育、數位學習、AI發展等新議題，期待藉由本次校長會議的專題討論、經驗分享等與各校校長雙向交流，給予團隊最新教育政策方向，並解決教師員額編制、私校教師薪資問題，強化學生心理健康的關注、性平教育以及校園暴力的防治，並彙整校長意見，未來將與校長們共同努力，面對未來新挑戰為台灣培育更多優秀人才。

縣長鍾東錦表示，苗栗負債多，教育部長、國教署長大力支持苗栗教育，經費方面降低甚至免除配合款，感謝教育部對苗栗的厚愛，上個月在三義鄉辦理全國終身教育行政會議，今天於苗栗農工舉辦全國性的校長會議，有益於提升苗栗的知名度，而苗栗重點發展在觀光與科技面向，除了國際雙慢城三義、南庄，還有客委會大力推動的浪漫台三線上有許多景點，大湖、卓蘭是水果之鄉，一年4季都有美味優質的水果，竹南頭份則是科技城，各鄉鎮都是觀光旅遊的好地方，歡迎大家到苗栗安排一日或多日遊。

國教署說，會議首日規畫「國家重大政策說明」及「學校實務經驗分享」，與校長們討論有關國際教育、社會情緒學習技巧、數位教學及本土語教育等議題，在分組專題研討則聚焦數位／網路性別暴力防治教育、高中自主學習實踐與學生回響、人工智慧時代的技職教育與產學連結—產學攜手2.0與學生情緒行為問題的因應與支持—從正向行為支持的觀念談起，安排專家學者與校長的對談。

會議次日則邀請品牌「瓷林」董事長林光清分享「美感教育與藝術素養陶冶—從燃燒一瞬間，化璞土為藝術與永恆，苗栗平凡子弟登上世界知名品牌之成功路程」，讓校長們瞭解業界品牌經營方式及藝術家的職人精神。