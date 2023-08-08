中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬杰今日表示，中國出生人口近5年內下滑約40％，預計2023年約為700萬至800多萬。他提到育齡女性生育力堪憂，需從醫學上尋找方式解決。

喬杰8日在一個醫藥科技論壇上提出上述預測，他認為現階段育齡女性生育力堪憂，包括育齡女性數量減少、不孕不育率提升、不良妊娠高發等。提高生育能力要從三方面整體看待，一是從基因等領域入手，解決人類胚胎發育異常的不明病因，二是針對卵成熟、胚胎著床障礙等疾病尋找追根溯源的治療手段，三是建立重塑生育力的臨床體系。

此前有媒體提過今年出生人口不到800萬的觀點，而這是首次由官方的專家說出來。至於「700萬至800多萬」是什麼概念？上次出現這樣的數據已是八年抗日的時期，且在整個戰爭中，只有最艱苦的1939年不到800萬，其餘年份都在800萬至1000萬之間。自中共建政以來，也基本上是恆年保持在1000萬以上的數字。