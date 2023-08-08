YouTuber「老高與小茉」擁有585萬訂閱，不過卻遭踢爆抄襲日本YouTuber的影片，雖後發出兩則聲明澄清，但目前已經遭到刪除，對此，知名律師呂秋遠強調指出這是場「公關災難」，更強調：「抄襲，是違反著作權法的，可是著作權法沒這麼簡單，要比對的項目實在太多」。

對於老高究竟有沒有抄襲?呂秋遠表示要比對項目太多，倘若認定老高就是抄襲某日本youtuber的創意及內容，那就不會是道德問題，而是法律問題，只需要日本原創者提告，並由檢察官或法院處理，真相就能水落石出，若確定違反著作權法，就交由法律處理，並進行「判刑、賠償、下架」等步驟，但也不忘強調：「沒看過日本作者與老高的差異，只是有人說抄襲，這部影片有問題，我們就認為很有問題，是不是不太好」。

呂秋遠指出老高的閱聽眾，不會在意他是否違反著作權法，只會單純覺得他講話幽默風趣，內容相當獵奇，但若放在學術論文探討，肯定會出大事，畢竟內容僅是「五歲能抬頭的娛樂效果」，因此不能理解為何要批評喜歡閱聽他內容的人，就是「腦袋有問題」。

對於老高針對抄襲風波作出的回應，呂秋遠強調絕對是「公關上很嚴重的災難」，但不代表依舊支持他的人，就是「支持抄襲、支持笨蛋」，畢竟人生總不能老是拿著自己的觀點，到處對人指指點點，要求其他人按照我們的方式過活。