距離2024總統、立委大選只剩5個多月，民進黨台南市黨部為在黨籍總統參選人賴清德的本命區衝出高票，今天宣布將舉辦種籽部隊培訓營，招收18歲至35歲且對公眾事務、地方發展、青年議題有興趣的青年參加。對此，國民黨台南市黨部主委林進旺諷刺說，「太小看年輕人的智慧了」。

民進黨市黨部主委潘新傳表示，國家的未來掌握在年輕人的手中，國家關鍵時刻經常是由年輕人帶領、推動改革及改變，辦理營隊是讓青年認識、參與政治很好的管道，期許青年朋友能從自己所在的專業領域共同關心公共事務，帶領國家走向更好的未來。

潘新傳還說，民進黨從創黨至今，除了許多民主前輩的努力之外，最重要的就是一直有年輕活血加入，因此也特別重視年輕人的栽培，希望大家透過營隊的活動更加認識民進黨；未來黨部還會有更多活動計畫，讓年輕人有機會關心政治，一展長才。

民進黨市黨部執行長張孟暉認為，因應瞬息萬變的選戰，面對對手無所不用其極的選舉招式，必須快速有力地回擊，因此特別舉辦培訓營，以期2024總統勝選、立委全壘打。

張孟暉指出，此次與民進黨台灣民主學院、青年發展部共同舉辦營隊，講師陣容龐大，課程實用精彩，希望培養學員未來在外交、國防、策略上，具有判斷與決策的能力，並提供一個相互學習的機會，共同守護台灣的民主自由。

張孟暉說，此次活動選擇入住走馬瀨蘭花會館，完全不需費用，目前報名名額所剩無多，歡迎有志青年擁躍報名，請於上班時間洽民進黨台南市黨部，電話：06-2655120。

「平時不燒香，臨時抱佛腳」，國民黨台南市黨部主委林進旺強調，民進黨平日不好好栽培年輕人，到了選戰才要栽培，要年輕人當炮灰、前鋒部隊，「太小看年輕人的智慧」。反觀國民黨平時就在栽培年輕人，不會選戰到才要利用年輕人。