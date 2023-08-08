Lucid預計於11月發表Gravity SUV，並於2024年推出。今年6月在大股東沙烏地阿拉伯公共投資基金主導下，Lucid順利發行30億美元股票。強勁的流動性使Lucid比起其他缺錢、缺料的電動車新創公司更具優勢。

執行長Peter Rawlinson表示，我們沒有因為製造能力而受限，現在供應鏈大多已走出新冠疫情時代，「使我們受限的是把車賣出去的能力，而這才是我關注的重點」。

Lucid表示，今年其汽車產量可望達到10,000輛，但第二季的交車量與第一季大致持平，約為1,404輛。

為了提振需求，Lucid上周六大幅調降其Air系列豪華電動車價格。Air Pure現在售價為82,400美元。

特斯拉Model S是Lucid電動車的直接競爭對手，今年以來價格已經大砍至88,490美元。來自特斯拉Model S的激烈競爭和不斷升高的借貸成本，使Lucid的成長前景面臨威脅。

Lucid財務長Sherry House表示，人們受到宏觀經濟氣氛的影響，因此我們將調降價格。他並表示成本降低讓公司得以做出這個決定。

儘管Lucid的庫存仍高，但執行長Rawlinson和財務長House沒有就這次降價會維持多久給出明確答案，也未回答如果需求改善，Lucid是否會維持優惠價格。

Lucid周一公布第二季營收為1.509億美元，不及市場預期的1.75億美元。調整後每股虧損42美分，小於市場預期的每股虧損33美分。截至6月底，持有現金27.8億美元，較第一季底的9億美元大幅增加。

CFRA Research分析師Garrett Nelson表示，投資人似乎略過了營收不如預期，轉而聚焦流動性增加。