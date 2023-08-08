身體狀況一切正常，但卻突然記不起一些新的資訊，而且常發問重複的問題，醫師指出，小心恐是「暫時性全面性失憶症」找上門，好發年齡層為中年及老年人，絕大部分的患者可在1天內康復，建議要避免過度的壓力與情緒激動。

衛福部桃園醫院神經內科醫師邱詡懷分享案例，年約5旬的林姓男子是名公務員，近期與家人發生激烈爭吵，險些大打出手，當下林男除了滿臉漲紅、稍微有些頭暈之外並無其他不適，但進房休息後卻突然發生記憶錯亂的情況，他不斷重複詢問家人相同的問題、不記得剛剛做過什麼事，也不記得有沒有吃過東西，一直反覆和家人要求要吃早餐。

林男的家人覺得情況有異，趕緊將林男送往醫院接受檢查，經過神經學檢查與腦部電腦斷層之後，經診斷罹患「暫時性全面性失憶症」（Transient Global Amnesia）。邱詡懷說明，暫時性全面性失憶症（TGA）是1種少見的腦部疾病，好發族群為中年或老年人，不限男、女性都有可能會發生。

邱詡懷進一步解釋，暫時性全面性失憶症的特徵是突然性的記憶喪失，患者在發病期間會遺忘前一段時間的事情，並且記不起新的資訊，但其他認知功能通常仍能保持正常，而常見的特徵為重複問一樣的問題，不知道自己身在何處，重複做同樣的事情等。這種狀況可能持續數小時，也可能達到1整天，不過大多數患者通常在24小時內會恢復，恢復後也會回復正常記憶。

邱詡懷表示，暫時性全面性失憶症的成因目前仍未完全清楚，可能的原因為海馬迴或大腦顳葉內側的暫時性功能異常或腦部靜脈逆流等，可能誘發的因素包括精神壓力、情緒激動、腦部供血不足、飲酒、冷熱溫差過大、劇烈疼痛或頭痛等。

邱詡懷說，該疾病預後十分良好，絕大部分的病患都會在1天之內康復，但如出現類似症狀，需要就醫排除其他例如腦中風、癲癇、低血糖、藥物過量等嚴重神經疾病。另也提醒民眾，如遇到類似症狀，切勿慌張，最重要的是要及時就醫，建議民眾保持積極健康的生活方式，避免過度的壓力與情緒激動。