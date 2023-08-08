今天是父親節，國民黨總統參選人、新北市侯友宜在臉書貼文表示，接續和平的願望，讓孩子遠離戰爭，是我們責無旁貸的義務。他是一名父親，也會跟每一位父親，一起用盡全力，讓我們的下一代，永遠通往和平、安定的方向，「平安就是福」，是他和每位父親，最深的盼望。

侯友宜說，當年，孩子的第一聲啼哭，提醒著他，身為父親的責任已然開始。看著襁褓中的你，他只有一個心願，希望你能健康、快樂、平安。過去因為工作的關係，每當回到家，與其說是陪伴孩子，更是感謝有孩子的陪伴。在外頭，經歷槍林彈雨，回到家，看到孩子牙牙學語，再多的壓力與疲憊，都消失無蹤。

雖然，對抗歹徒，是他的責任，懲奸除惡，從不畏懼，但我他很慚愧，背後潛藏的風險，卻是全家人共同承擔，也因為這樣，我很少對外聊到我的小孩，有時更希望他們的父親，能更像一個好爸爸。

侯友宜表示，如今，看到孩子長大，各自有了人生方向，能夠自立自足，已是他心中最大安慰；他想，天上的父親，當年肯定跟他一樣，只願孩子能擁有平安的生活，穩健地走在人生道路上。

對於父親這一代人而言，和平與戰爭，都曾近在呎尺。用生命拚搏，只為了消弭戰火，數十年的汗水，就是為了替孩子們，維續安全的家園。