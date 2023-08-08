中元節將至，根據momo購物網據站上銷售統計，被列為必備供品的泡麵，近一個月買氣較上月雙位數成長，momo也公布「2023中元泡麵十大熱銷榜」，「台味泡麵」包辦五席，來自馬來西亞的「大瑪南洋蔬食」酸辣粉首度衝上第十名。「來一客」鮮蝦魚板風味杯蟬聯冠軍，單月狂銷破11萬杯。

「來一客」鮮蝦魚板風味杯再度拿下「2023中元泡麵十大熱銷榜」冠軍，即日起至8月31日優惠價65元(3入一組)。（momo購物網提供／古明弘台北傳真）

根據momo的數據顯示，「2023中元泡麵十大熱銷榜」排名依序為：

1.「來一客」鮮蝦魚板風味杯

2.「NISSIN日清」日清 咚兵衛油豆腐烏龍麵

3.「統一麵」肉燥風味

4.「滿漢大餐」蔥燒牛肉麵

5.「NONG SHIM」農心辛拉麵

6.「維力」炸醬麵

7.「NISSIN 日清」合味道海鮮杯麵

8.「NONG SHIM」農心爽口海鮮烏龍麵

9.「維力」維力一度贊 紅燒牛肉

10.「大瑪南洋蔬食」純素酸辣粉

泡麵界常勝軍「統一麵」肉燥風味今年獲得momo中元泡麵熱銷榜第3名，即日起至8月31日優惠價78元(5入一袋)。（momo購物網提供／古明弘台北傳真）

momo於即日起至8月31日推出「中元有Buy有保庇」限時優惠，攜手超過150家泡麵品牌如統一、味丹、維力、農心、NISSIN日清、來一客，祭出上千款泡麵優惠5折起，再加碼消費滿額登記抽品客巨型加油棒、10%mo幣等優惠。