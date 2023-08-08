中元節將至，根據momo購物網據站上銷售統計，被列為必備供品的泡麵，近一個月買氣較上月雙位數成長，momo也公布「2023中元泡麵十大熱銷榜」，「台味泡麵」包辦五席，來自馬來西亞的「大瑪南洋蔬食」酸辣粉首度衝上第十名。「來一客」鮮蝦魚板風味杯蟬聯冠軍，單月狂銷破11萬杯。
根據momo的數據顯示，「2023中元泡麵十大熱銷榜」排名依序為：
1.「來一客」鮮蝦魚板風味杯
2.「NISSIN日清」日清 咚兵衛油豆腐烏龍麵
3.「統一麵」肉燥風味
4.「滿漢大餐」蔥燒牛肉麵
5.「NONG SHIM」農心辛拉麵
6.「維力」炸醬麵
7.「NISSIN 日清」合味道海鮮杯麵
8.「NONG SHIM」農心爽口海鮮烏龍麵
9.「維力」維力一度贊 紅燒牛肉
10.「大瑪南洋蔬食」純素酸辣粉
momo於即日起至8月31日推出「中元有Buy有保庇」限時優惠，攜手超過150家泡麵品牌如統一、味丹、維力、農心、NISSIN日清、來一客，祭出上千款泡麵優惠5折起，再加碼消費滿額登記抽品客巨型加油棒、10%mo幣等優惠。
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