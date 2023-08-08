金鐘視后馬之秦罹漸凍症逝世 醫揭常見身體警訊勿輕忽

影后珊卓布拉克（Sandra Bullock）的攝影師男友布萊恩藍道（Bryan Randall）近日因漸凍症去世，享年57歲。他生前隱瞞病情未讓外界知道，消息一出震驚許多人。台安醫院腦脊隨神經內科醫師陳允中表示，漸凍症初期症狀不明顯，通常先從單一肢體開始，會覺得比較沒有力氣、不靈活，再來逐漸有肌肉萎縮的情況。從首個症狀出現到過世大概僅3～5年。此外，漸凍人協會指出，男性罹病機率約為女性的1.5～2.5倍，好發年齡層多為55～75歲之間。

醫師陳允中先前受訪時表示，漸凍症全稱為肌萎縮性脊髓側索硬化症（Amyotrophic lateral sclerosis ,ALS），由於中樞神經系統的上、下運動神經元退化所致，大部分原因不明，遺傳大概只占5～10％。

談起漸凍症症狀，陳允中指出，初期通常先從單一肢體開始，會感到比較沒有力氣、不靈活，再來逐漸出現肌肉萎縮的情況。而中風和漸凍症的差別在於，前者是一瞬間發生的，很快地在幾分鐘或幾小時內突然沒有力氣；但後者會經過幾個月慢慢感到無力；且中風很少會在前期階段就看到肌肉開始萎縮，但漸凍症會比較明顯，若出現類似症狀要盡快就醫檢查。

陳允中說，由於漸凍症屬於神經退化的疾病，目前沒辦法治療，但有些藥物可以減緩退化的過程。一般來說，漸凍症患者從首個症狀出現到過世大概3～5年，若發現得較晚，常常只剩下1～2年的壽命。現在有些藥物可以延長幾個月的壽命，對於可能只有1年的病情而言，延長4～6個月已經算是蠻多的，當然越早治療，獲得好處就越多。

另外，陳允中提到，漸凍人有時不見得單純是漸凍人，近10～20年才發現有一個新的狀況，即額顳葉型失智症合併漸凍人，除了有漸凍症的病症外，還會出現認知功能受損或一些情緒行為的問題。

除此，漸凍人協會指出，漸凍症好發年齡大多為中老年人，40歲前發病的個案數只占整體10％。偶發性漸凍症患者的平均年齡層多為55～75歲之間，但也有兒童或青少年罹患少年型漸凍症，而家族遺傳性漸凍症患者的發病年紀大多較早。男性罹病機率約為女性的1.5～2.5倍，尤其對50歲之前發病的患者更為準確。