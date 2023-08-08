《蘭陵40—演員實驗教室》釋出正式海報。（牽猴子提供）

紀錄片《蘭陵40—演員實驗教室》在今年台北電影節世界首映後得到熱烈迴響，更在觀眾票選榜上有名，演員施名帥、林予晞等人看完也大力推薦：「我們深愛的劇場是這樣走過來的！」導演王耿瑜以鏡頭記錄台灣第一個實驗性劇團「蘭陵劇坊」，40周年時演出、排練經典劇碼《演員實驗教室》的珍貴畫面，將金士傑、趙自強等傳奇演員踏進劇場的生命故事搬上大銀幕。

《蘭陵40—演員實驗教室》8日舉辦媒體試片，王耿瑜曾參與《戀戀風塵》、《尼羅河女兒》與《牯嶺街少年殺人事件》等經典作品製作，她表示用影像為大家紀錄排練，是一直都有的習慣，王耿瑜説：「可是這回當我拿起相機，幾乎按不下快門，每個人臉上的紋路，和年輕時的上揚表情都不一樣了！」隨著排戲很開心看到大家重新探索自己，並且和過去和解，也希望這部電影能成為送給蘭陵老友們的「禮物」。

先前釋出的電影預告中，可見眾多資深演員的身影，包含金士傑、劉若瑀、馬汀尼、楊麗音、趙自強、鄧安寧、游安順等人的排戲及演出畫面都收錄其中，電影中連已逝的蘭陵創始成員李國修也以1983年的演出畫面登場。

眾演員們即使年過半百、身材走樣，也不影響對表演的熱情，奔跑、翻筋斗樣樣來，金士傑說：「這是一個講時間的故事！」團員們多年後溫習自己年輕時的劇場，充滿青春、躁動的演出。電影海報則邀請到了擁有廣告導演及漫畫家雙重身份的莊永新設計插畫，為《演員實驗教室》劇碼的各個靈魂人物打造專屬圖案。