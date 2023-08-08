受近期卡努颱風與西南氣流豪雨影響，中南部山區受災嚴重，不過，行政院長陳建仁卻稱，有些縣市沒超前部署，使得防災工作相當困難，遭外界質疑是在暗酸南投縣長許淑華防災不力。此番言論也引起國民黨台北市議員徐巧芯的強烈不滿，在政論節目上猛轟他近5分鐘。

針對陳建仁的說法，許淑華昨（7）日回應，陳建仁可能對南投的偏鄉山形地貌不太了解，仁愛鄉或信義鄉部分地區的居民，平時在道路通暢的情況下，下山就要耗費2小時，如果碰到主要道路中斷加上斷訊，根本聯絡不到人，使作業相當困難，「希望陳院長有機會常到仁愛鄉、信義鄉！」

徐巧芯今在中天政論節目《大新聞大爆卦》痛批，身為天主教徒，陳建仁在這次豪雨災害不僅沒安慰南投災民，還進行政治操作，說了「事在人為」、把災害的責任歸屬怪在人身上，完全沒有一點悲天憫人的精神，「我看到他說這句話真的非常生氣」。

徐巧芯指出，南投的降雨量是高雄的好幾倍，陳建仁實在不該捧高踩低，「不能因為想要捧陳其邁，就拿別人的血去暖自己的手，這真的不對」。徐巧芯也直言，陳建仁是個失格的行政院長與天主教徒，他應該要公開向南投縣民道歉。