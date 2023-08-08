嘉義縣10個鄉鎮市公所推動社區發展，協助布建長照及婦幼福利績優獲獎，縣府各頒發10萬、5萬元獎金，而新港鄉古民村、大林鎮平林里、義竹鄉東過村、大埔鄉和平村4個特色社區，將角逐今年衛生福利部金卓越社區選拔。

嘉義縣政府社會局表示，縣府去年起辦理18鄉鎮市公所社區發展輔導評鑑，績優公所頒發獎金，今年優等獎金提高1倍為10萬元，有大埔鄉、六腳鄉、水上鄉、竹崎鄉、溪口鄉、義竹鄉等6公所獲優等，大林鎮、中埔鄉、民雄鄉、新港鄉等4個公所獲甲等獎，獎金5萬元。

縣長翁章梁表示，政府許多老人、婦女、兒少、志願服務等福利政策，要透過社區去執行、落實，嘉義縣人口老化嚴重，大力推動中央長照2.0政策，在社區布建長青活力站、關懷據點、老人食堂、巷弄長照C站，村里覆蓋率達68％，目前持續增加，顯示鄉鎮市公所輔導社區的成效很重要。

嘉縣府社會局表示，此次評鑑委由專家評選，並且有新港鄉古民村、大林鎮平林里、義竹鄉東過村、大埔鄉和平村4個社區，獲推薦參與今年衛福部金卓越社區選拔。

新港古民村將空心菜與產業、老人照顧結合，發展出空心菜麵、麵皮，教長者DIY做水餃、麵條，別具特色；大埔鄉和平村是山區偏鄉，利用漂流木教老少製作小提琴，發展出課後輔導、長者照顧。