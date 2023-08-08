在高雄仁武區空軍防空暨飛彈指揮部服士兵自願役的宋姓男子於去年5月明知道不能上網賭博，他卻知法犯法，透過手機連結網路登入賭博網站簽賭棒球比賽輸贏與百家樂，軍方獲知後移送憲兵隊。橋頭地院審理後以簡易判決依犯陸海空軍刑法第75條第1項前段在營區賭博罪，處拘役20日。

宋男於2019年2月底入伍，他在高雄巿仁武區空軍防空暨飛彈指揮部794旅632營2連擔任防空動力修護兵，於去年8月26日退伍。宋男於去年5月至去年8月中旬，陸續在彰化住處、高雄仁武的空軍暨飛彈指揮部794旅6營區，以行動電話連結網路登入賭博網站賭博。

軍方於去年8月16日深夜巡查寢室時發現宋男的手機未安裝監管軟體，因而循線查得他上網賭博。宋男坦承犯行。橋頭地院法官審理後依犯陸海空軍刑法第75條第1項前段在營區賭博罪，處拘役20日。可易科罰金，可上訴。