展望後市，受惠暑假國旅旺季、跨境旅遊市場回溫，雲品旗下城市飯店與休閒度假旅館、館外宴會事業、委託經營管理事業三大營運項目，可望因市場復甦維持營運動能，並透過進軍義大利不動產業務等方式，持續布局多角化營運模式，將能穩健使業績走揚。

雲品表示，受惠暑期旅遊住房需求，日月潭雲品及台北君品酒店7月住房率維持高水準。前者持續以生態旅遊、永續環保的概念旅行推薦旅客暢玩36小時，拉長停留時間享受飯店設施，以全新公設與裝置藝術提高顧客滿意度，並以新行政酒廊提高住房消費客單價。

台北君品酒店則採取國旅和國際旅客並行的行銷策略，推動「台北呷透透」、「河畔大稻埕」與雲軒百年台式早餐等住房活動。隨著國際旅遊與海外商務客的住房市況持續復甦，雲品預期日月潭雲品與台北君品酒店今年住房業績有望恢復至疫前水準。

同時，隨著委託經營案數拓增，雲品宴會與委託經營事業營收恢復力道強勁，旗下宴會事業均維持穩健獲利。目前已有7處委託經營管理據點營運，尚有杭州雲品酒店、烏來「蘇卡利．漫活」、台南市宜樂安平、台南安平「亞果遊艇城」黃金會所等4處籌備中。

展望後市，隨著日月潭雲品大型裝修工程及設施於第二季全數完工，雲品推出豐富多元產品續攻暑期旅遊市場，透過運用多種餐飲服務方案穩健推升住房營運動能。而籌備中的4處委託經營管理據點，將在1～2年內陸續投入營運，可望持續推升營運成長動能。